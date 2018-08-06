السعودية تصعد مع كندا بقرار جديد

أوقفت المملكة العربية السعودية، وقف برامج التدريب والبعثات والزمالة إلى كندا، وتنقل المبتعثين إلى دول أخرى.

وقررت المملكة العربية السعودية وقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى، بعد قرارها تجميد العلاقات الاقتصادية مع كندا وسحب سفيرها واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب به في الرياض.

عاجل | توجيه سامي بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا. #الإخبارية#السعودية_تطرد_السفير_الكندي — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2018

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها، أن المملكة استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه.

© AP Photo / Hassan Ammar أول زعيم عربي يعلق على القرار السعودي تجميد العلاقات مع كندا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: "المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه. وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة القادمة".

وأضاف البيان: "وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".

وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.