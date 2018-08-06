السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله" باتجاه نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الاثنين، استهدفوا به معسكر الواجب، بمدينة نجران جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن "قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أعلنت استهداف معسكر للجيش السعودي، في نجران جنوب غربي المملكة، بصاروخ باليستي من نوع "بدر-1".

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، إن القوة الصاروخية قصفت معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي".

وتجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "أنصار الله" نفذوا اليوم الاثنين، هجومين على مواقع عسكرية في منطقة الميدان بعزلة العبدلة في مديرية مقبنة غرب تعز، وأن الجيش تصدى لهما عقب معارك عنيفة استمرت على مدى ساعات".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.