ليبيون ينتفضون على السفير الإيطالي ويطالبون بترحيله من البلاد

أصدر سياسيون وإعلاميون وبرلمانيون ونشطاء مجتمع مدني في ليبيا، يوم أمس الاثنين، بيانا طالبوا بترحيل السفير الإيطالي لدى طرابلس، جوزيبي بيريوني، بعد تطاوله على سيادة وشعب ليبيا خلال مقابلة تلفزيونية على قناة ليبية محلية.

© Sputnik . Дмитрий Коробейников وزير خارجية إيطاليا: نريد المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وطالب أصحاب البيان على طرد السفير: "نؤكد على أن السفير الإيطالي المدعو جوزيبي بيريوني أو كيفما يكتب اسمه، شخص غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة الأراضي الليبية فوراً ، لأنه اخترق كل الأعراف الدبلوماسية ومبدأ سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا".

وأضاف البيان: "على الخارجية الليبية أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الشخص الذي أساء لليبيا ولشعبها، مذكرا الحكومة الإيطالية بماضي التاريخ البعيد والقريب، من كفاح الشعب الليبي ضد الاستعمار الإيطالي واعتذارها علناً للشعب الليبي بعد 97 عاما، في معاهدة الصداقة والتعاون، والتي أخلت بها الحكومات الإيطالية المتعاقبة منذ 2011 حتى اليوم، وأن الشعب الليبي يحتفظ بحقه في مقاضاة إيطاليا علي اختراقها لهذه المعاهدة التي صادق عليها البرلمان الايطالي ومؤتمر الشعب العام عام 2008 وأنها لم تلغ ولم تجمد، وكذلك علي انتهاك إيطاليا المتكرر لميثاق الأمم المتحدة وإمعانها في التدخل السافر في الشأن الداخلي الليبي".

كما حذر البيان الحكومة الإيطالية من الاستمرار في هذه السياسة التي تنبئ عن جهل بالتاريخ، وأن مصالحها مع ليبيا سوف تتضرر، وأن ليبيا ليست الشاطئ الرابع لإيطاليا، كما أن ليبيا وإن عانت من ويلات الحرب الدولية عليها فستكون قادرة علي مكافأة من أحسن إليها ومعاقبة من أساء.