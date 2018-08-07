بعد رسالة الملك سلمان... "حدث مهم" في قصر أمير قطر خلال ساعات

يتوجه رئيس عربي إلى العاصمة القطرية، الدوحة، غدا الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد أيام مما كشفته صحيفة عبرية بشأن رسالة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

قال سفير فلسطين لدى قطر، منير غنام، إن الرئيس عباس، سيلتقي يوم الخميس المقبل، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن اللقاء الهام الذي سيجمع الرئيس وأمير قطر، يأتي في إطار تنسيق المواقف مع القادة والأشقاء العرب وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

© AP Photo / Evan Vucci صحيفة عبرية: "صفقة القرن" ستؤجل إلى هذا الموعد

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى البيت الأبيض، يعرب فيها عن رفض السعودية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، في تقرير لها، أمس الاثنين، أن "السعودية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن تكون قادرة على دعم خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، إذا لم تنص على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

ونقلت "هآرتس" عن دبلوماسيين اثنين مشاركين في المحادثات حول خطة السلام، أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عبر عن دعمه للموقف الفلسطيني وطمأن القادة العرب بأن المملكة ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وأوضحت أن الملك السعودي أعرب عن هذا الموقف في سلسلة اتصالات أجراها مؤخرا مع كبار المسؤولين الأمريكيين والرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من الزعماء العرب.

كما أصدر الملك سلمان أمرا عاجلا، بتخصيص 80 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية تعويضا عن الخسائر الناتجة عن قطع المساعدات الأمريكية، وفقا للصحيفة.

في سياق متصل، نقلت "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن "التغير في الموقف السعودي تجاه خطة السلام جاء بسبب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مضيفا أن السعوديين أبلغوا الإدارة الأمريكية: ما كان باستطاعتنا فعله قبل قرار القدس، لا نستطيع أن نقوم به الآن".