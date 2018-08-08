العراق يستدعى السفير الإسباني

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإسباني في بغداد، اليوم الأربعاء.

وأبلغت الوزارة السفير الإسباني استياءها على خلفية الحادث المروري الذي أودى بحياة مواطن عراقي.

‏‎كما أُبلغ السفير الاستياء من عدم اتصال السفارة الإسبانية حال وقوع الحادث أو تزويد الخارجية العراقية بمذكرة دبلوماسية لغرض المتابعة، وفق ما معمول به في الأعراف الدبلوماسية.

عاجل الخارجية تستدعي السفير الإسباني بشأن الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي https://t.co/HpnwalgRwm pic.twitter.com/qF3H4pysyM — وكالة المساء نيوز (@almsaanews) August 7, 2018

وتم تقديم التعازي لعائلة المتوفي من قبل السفير الإسباني.

وأوضح السفير الإسباني أن الحادث المروري كان غير متعمد وأن سائق العجلة الإسبانية لا يزال في العراق، وأن السفارة مستعدة لتنفيذ الإجراءات القانونية.