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15:22 08 أغسطس/ أب 2018
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    معامل ذخيرة في دوما

    بعد أكثر من شهرين على تحريرها... أسلحة غربية وإسرائيلية في الحولة

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
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    عثرت السلطات السورية على أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

    وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة خلال عمليات التفتيش عن مخلفات الفصائل المسلحة التي تمت هزيمتها وإخراجها في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على مستودع أسلحة وذخيرة من بينها رشاشات "بي كي سي" ورشاشات عيار 14.4 مم غربية الصنع وقناصات "فال" وبنادق حربية وقنابل يدوية إسرائيلية الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.

    الجيش السوري يعثر على سيارة مفخخة بها عبوة تحتوى مواد كيميائية خلال تمشيطه دير الزور
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في ريف دير الزور
    وكانت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية عثرت أثناء تمشيطها القرى والبلدات بريف حمص الشمالي على مستودعات أسلحة وذخائر بعضها غربي وإسرائيلي الصنع وشبكات من الأنفاق.

    وكان الجيش السوري أعلن، في 16 مايو/أيار الماضي، تحرير منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي واستكمال خروج المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية والتي كانت منتشرة هناك إلى الشمال السوري.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ريف حمص, التسوية السورية, الحكومة السورية, سوريا
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