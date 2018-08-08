بعد أكثر من شهرين على تحريرها... أسلحة غربية وإسرائيلية في الحولة

وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة خلال عمليات التفتيش عن مخلفات الفصائل المسلحة التي تمت هزيمتها وإخراجها في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على مستودع أسلحة وذخيرة من بينها رشاشات "بي كي سي" ورشاشات عيار 14.4 مم غربية الصنع وقناصات "فال" وبنادق حربية وقنابل يدوية إسرائيلية الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.
وكان الجيش السوري أعلن، في 16 مايو/أيار الماضي، تحرير منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي واستكمال خروج المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية والتي كانت منتشرة هناك إلى الشمال السوري.
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