بعد أكثر من شهرين على تحريرها... أسلحة غربية وإسرائيلية في الحولة

عثرت السلطات السورية على أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة خلال عمليات التفتيش عن مخلفات الفصائل المسلحة التي تمت هزيمتها وإخراجها في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على مستودع أسلحة وذخيرة من بينها رشاشات "بي كي سي" ورشاشات عيار 14.4 مم غربية الصنع وقناصات "فال" وبنادق حربية وقنابل يدوية إسرائيلية الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.

© Sputnik . Mohammad Maarouf الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في ريف دير الزور

وكانت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية عثرت أثناء تمشيطها القرى والبلدات بريف حمص الشمالي على مستودعات أسلحة وذخائر بعضها غربي وإسرائيلي الصنع وشبكات من الأنفاق.

وكان الجيش السوري أعلن، في 16 مايو/أيار الماضي، تحرير منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي واستكمال خروج المجموعات المسلحة الرافضة للتسوية والتي كانت منتشرة هناك إلى الشمال السوري.