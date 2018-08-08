متحدث عسكري: "أنصار الله" تلجأ إلى "حيلة خطيرة" في الحديدة

قال مسؤول عسكري يمني، إن جماعة "أنصار الله" اليمنية، تلجأ إلى "حيلة خطيرة" لإجبار السكان في الحديدة، على البقاء في منازلهم ومنع تقدم القوات الحكومية باتجاه الساحل الغربي.

أوضح العميد عبده مجلي، المتحدث الرسمي للجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه جرى رصد أعمال تخريبية في الدريهمي تمثلت في قطع مياه الشرب من الخزان الرئيسي الذي يغذي المديرية عن المواطنين، والتضييق على المواطنين الذين يعيشون وضعا إنسانيا صعبا بعدما قامت الميليشيات بتفخيخ المنازل لمنع المدنيين من النزوح واللجوء إلى الأماكن الآمنة التي سيطر عليها الجيش الوطني.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH أنصار الله" تعلن استهداف مركز قيادة للتحالف جنوبي الحديدة

وأضاف المتحدث أن "مليشيا الحوثي قامت بتفخيخ المنازل في مديريات بمحافظة الحديدة، بهدف إجبار السكان على البقاء في بيوتهم ومنع تقدم الجيش الوطني لتحرير كامل الساحل الغربي".

وأشار إلى أنه "جرى رصد أعمال تخريبية في الدريهمي تمثلت في قطع مياه الشرب من الخزان الرئيسي الذي يغذي المديرية عن المواطنين، والتضييق على المواطنين الذين يعيشون وضعا إنسانيا صعبا بعدما قامت الميليشيات بتفخيخ المنازل لمنع المدنيين من النزوح واللجوء إلى الأماكن الآمنة التي سيطر عليها الجيش الوطني".

ويدور نزاع مسلح في اليمن منذ سنوات بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015 دعما للسلطة المعترف بها.

ومنذ هذا التدخل، قتل نحو عشرة آلاف يمني وأصيب أكثر من 50 ألفا بجروح، في حين تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات بينهم 8,4 مليون يواجهون خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.