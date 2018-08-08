وفد الشركة الروسية المشرفة على مشروع المحطة النووية المصرية يزور الموقع

قام وفد من الشركة الروسية "أتوم ستروي إكسبورت" المشرفة على إنشاء المحطة النووية المصرية في منطقة الضبعة، شمال غربي البلاد، بزيارة إلى موقع المشروع، حسبما صرح مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة، أيمن حمزة، إن "رئيس الشركة الروسية المنفذة لعقد الضبعة (المقاول الرئيسي) شركة أتوم ستروي إكسبورت، ونائبه، قاما بزيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، برفقة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة والقيادات بوزارة الكهرباء".

© Sputnik . Sergei Guneev مصر: 5 دول تنافست على بناء المحطة النووية بالضبعة (فيديو)

وأوضح حمزة أن "الزيارة استغرقت يوم واحد غادر بعدها الوفد إلى موسكو".

وأضاف "تضمنت الزيارة الاطلاع على الموقع والمناطق المجاورة والمناطق الخاصة المقررة لإقامة العاملين بالمحطة سواء من المصريين أو الروس، وتم خلال الزيارة مناقشة تقدم سير الأعمال في المشروع".

وأبرمت مصر عقودا مع روسيا لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر للاستخدامات السلمية تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.

وبدأت المفاوضات لإنشاء المحطة النووية بين البلدين في العام 2014، بينما أبرمت العقود في العام الجاري 2018.