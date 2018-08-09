مقتل 39 مدنيا في غارة لـ"التحالف العربي" على محافظة صعدة اليمنية

قتل 39 مدنيا وأصيب 51 آخرين بجروح غالبيتهم أطفال، اليوم الخميس 9 أغسطس/ آب، في غارة لـ"التحالف العربي" على مدينة ضحيان في محافظة صعدة.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل نحو 39 وإصابة 43 غالبيتهم من الطلاب في غارة على مدينة ضحيان.

ونقلت القناة عن مصادر طبية في صعدة القول إن 39 مدنيا و51 جريحا وصلوا إلى المستشفيات غالبيتهم من الأطفال.

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مقتل العشرات، في غارة على حافلة تقل أطفالا في منطقة ضحيان شمالي صعدة، مشيرة إلى أن مستشفيات الصليب الأحمر استقبلت عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت اللجنة الدولية، في تغريدة على "تويتر"، إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p — ICRC Yemen (@ICRC_ye) August 9, 2018

​كما أفادت "المسيرة" بمقتل مواطنين اثنين وإصابة طفل إثر غارة للتحالف على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.