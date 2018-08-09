الأمم المتحدة: لا يوجد مناطق محاصرة في إدلب ولا عذر لشن حرب هناك

أعلن مستشار المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية لدى سوريا، يان إيغلان، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لم تجد في سوريا أي منطقة يمكن أن تسمى حاليا بالمحاصرة.

جنيف — سبوتنيك. وقال المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي: "لقد بدأنا برؤية نهاية هذا الصراع…واليوم، لا ترى الأمم المتحدة أي منطقة تقع في فئة المحاصرة".

© Sputnik . basel shartouh مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب ينتهكون نظام وقف إطلاق النار

وأضاف إيغلان أن القتال انتهى تقريبا في جنوب غرب سوريا، ويمكن للأمم المتحدة الآن تقديم المساعدات إلى مزيد من المناطق في البلاد.

وأكد المسؤول الأممي أن هناك نشاط دبلوماسي مكثف مع روسيا وإيران وتركيا حول الوضع في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال إيغلاند خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "هناك نشاط دبلوماسي مكثف مع روسيا وإيران وتركيا والحكومة التركية وفصائل المسلحة لتجنب التصعيد في إدلب".

وأضاف: "أعرف أن هناك الكثير من الأشرار الذين يحملون السلاح في إدلب ولكن هناك مئات الآلاف من المدنيين، ولا يوجد عذر لشنّ حرب هناك".