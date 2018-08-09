بعد تصريح العبادي...برلماني إيراني يطالب العراق بمليار دولار

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني محمود صادقي، إنه يجب على العراق أن يدفع تعويضات لإيران بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، التي أعلن فيها الالتزام بالعقوبات الأمريكية على طهران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال صادقي، على "تويتر"، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "على العراق دفع 1.100 مليار دولار غرامة الحرب التي خاضها مع إيران"، مضيفا: "إيران لم تطالب بتعويضات الحرب في السابق لأنها أخذت بنظر الاعتبار ظروف العراق الصعبة".

© AP Photo / Khalid Mohammed العبادي يعلن موقف العراق من العقوبات الأمريكية على إيران

واستنكر البرلماني الإيراني تصريحات العبادي، قائلا: "أما الآن فرئيس وزراء العراق بدلا من التعويض يسير مع العقوبات الأمريكية ضد طهران".

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي، الثلاثاء الماضي: "نحن ضد العقوبات الدولية في المطلق، فالعراق دفع أكبر ثمن للعقوبات الظالمة، فرضت عليه لمدة 13 سنة، ودفعنا ثمنها الباهظ"، مضيفا: "لكننا سنلتزم بها".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو / أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.