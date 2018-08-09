بعد تصريح العبادي...برلماني إيراني يطالب العراق بمليار دولار

القاهرة — سبوتنيك. وقال صادقي، على "تويتر"، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "على العراق دفع 1.100 مليار دولار غرامة الحرب التي خاضها مع إيران"، مضيفا: "إيران لم تطالب بتعويضات الحرب في السابق لأنها أخذت بنظر الاعتبار ظروف العراق الصعبة".
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي، الثلاثاء الماضي: "نحن ضد العقوبات الدولية في المطلق، فالعراق دفع أكبر ثمن للعقوبات الظالمة، فرضت عليه لمدة 13 سنة، ودفعنا ثمنها الباهظ"، مضيفا: "لكننا سنلتزم بها".
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، استئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة وواسعة ضد طهران.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو / أيار الماضي، معلنة استئناف فرض عقوبات صارمة ضد طهران متهمة إياها بالإخلال بالاتفاق وعدم التوقف عن تطوير برنامجها النووي.
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