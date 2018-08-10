نائب لبناني يغرد: بعض رواتب القطاع العام في لبنان أعلى من رواتب علماء في وكالة "ناسا" الأمريكية

غرد النائب اللبناني عن قضاء بعلبك الهرمل، جميل السيد، اليوم الجمعة، على صفحته الخاصة على تويتر، عن أن بعض الموظفين في لبنان يتقاضون رواتب مرتفعة وخيالية خصوصا في شركة "أوجيرو" التابعة للدولة اللبنانية.

وقارن السيد رواتب بعض الموظفين في شركة "أوجيرو" بعلماء يعملون في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث أشار إلى أن رواتب اللبنانيين فيها أعلى وخيالية مقارنة بالجدوى التي يقدمونها للبلد، مقارنا ذلك بما يتقاضونه العلماء والخبراء في الوكالة الأمريكية.

وقال النائب اللبناني في تغريدته: "تنفيعات سياسية بأرقام خيالية! رئيس نقابة أوجيرو ٤٢ مليون ليرة شهريا، والحارس ١٩ مليوناً بالشهر! الرواتب المتداولة في أوجيرو وغيرها تتجاوز تلك التي يتقاضاها علماء وكالة الفضاء الأميركية(الناسا)! ندعو المدعي العام المالي لفتح تحقيق فوري بالموضوع وإطلاع الرأي العام على النتائج…".