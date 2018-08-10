نائب لبناني يغرد: بعض رواتب القطاع العام في لبنان أعلى من رواتب علماء في وكالة "ناسا" الأمريكية

وقال النائب اللبناني في تغريدته: "تنفيعات سياسية بأرقام خيالية! رئيس نقابة أوجيرو ٤٢ مليون ليرة شهريا، والحارس ١٩ مليوناً بالشهر! الرواتب المتداولة في أوجيرو وغيرها تتجاوز تلك التي يتقاضاها علماء وكالة الفضاء الأميركية(الناسا)! ندعو المدعي العام المالي لفتح تحقيق فوري بالموضوع وإطلاع الرأي العام على النتائج…".
تنفيعات سياسية بأرقام خيالية!— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 10, 2018
رئيس نقابة أوجيرو ٤٢ مليون ليرة شهريا،
والحارس ١٩ مليوناً بالشهر!
الرواتب المتداولة في أوجيرو وغيرها تتجاوز تلك التي يتقاضاها علماء وكالة الفضاء الأميركية(الناسا)!
ندعو المدعي العام المالي لفتح تحقيق فوري بالموضوع
وإطلاع الرأي العام على النتائج…
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