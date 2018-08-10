الحوثي يعلق على دعوة الأمم المتحدة للتحقيق في ضربات التحالف في صعدة

رحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، بدعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأدت لمقتل العشرات أمس الخميس بينهم أطفال في حافلة.

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة في تغريدة على تويتر: "نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومستعدون للتعاون".

نشكر كلا من السويد وبوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا على التفاعل الانساني بقيامهم بالدعو لجلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم بشأن#مجزرة_طلاب_ضحيان#صعدة

ونتمنى النجاح لهم في الخروج من الجلسة بنتائج يلمسها المواطن اليمني — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 10, 2018

وقال مسؤول طبي يمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، إن ضربة جوية أصابت حافلة تقل أطفالا لدى مرورها في سوق في محافظة صعدة بشمال اليمن.

وقال متحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان، أمس الخميس، الضربة الجوية ودعا إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل".

نرحب بدعوة الامين العام للامم المتحدة ومستعدون للتعاون

رويترز:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعو إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل".

ويدين ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى مقتل العشراتhttps://t.co/oCVFPhofjO — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 10, 2018

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، اليوم الجمعة، إن الهجوم "المروع" على الحافلة يعكس "وصول الحرب (اليمنية) الوحشية إلى نقطة بالغة السوء".

وأضافت: "السؤال المطروح الآن هو هل سيكون أيضا نقطة تحول… اللحظة التي يجب أن تدفع أخيرا الأطراف المتحاربة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بالأمر الصحيح بالنسبة للأطفال وإنهاء هذا الصراع".

واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال كدروع بشرية، وقال إنه نفذ الضربات بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني.