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13:57 10 أغسطس/ أب 2018
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    الانتخابات البرلمانية في العراق

    العراق ينتظر المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات واستكمال مشاورات تشكيل الحكومة

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، التي جرت في أيار/مايو الماضي، تدخل العملية الانتخابية في العراق مرحلة جديدة تتمثل بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج.

    مقتدى الصدر
    © AP Photo /
    الصدر يحتفظ بصدارة الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي للأصوات
    بغداد — سبوتنيك. وهنا رسم الدستور العراقي خطوات محددة للمحكمة للمصادقة على النتائج النهائية، حيث تعقد المحكمة جلستها بحضور جميع أعضائها القضاة، وتكون مخصصة للنظر في طلب المصادقة على قوائم أسماء المرشحين الفائزين النهائية المرسلة من مفوضية الانتخابات، كما تنظر المحكمة في الاعتراضات الواردة على أسماء بعض الفائزين لاسيما الادعاءات بوجود تهم بحقهم وهل هي صحيحة أم لا.

    أما مدة مصادقة المحكمة على النتائج فلا يوجد إلزام زمني دستوري أو قانوني للمصادقة، وأن ذلك يتوقف على حجم الاعتراضات المقدمة ونوعها، ولكن في ظل التجارب السابقة فأن عملية المصادقة لا تستغرق وقتا طويلاً.

    وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، مساء أمس الخميس، النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون رسمية، حيث جاءت النتائج متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني في 13 محافظة، ولم يحصل تغيير سوى 3 مرشحين من داخل نفس الكيان السياسي وتغيير واحد في المقاعد من تحالف بغداد وذهابه لتحالف الفتح ضمن المقاعد المخصصة للعاصمة بغداد.

    وبذلك تحتفظ الكتل السياسية الفائزة بمقاعدها المعلنة في الانتخابات، حيث حافظ تحالف سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تصدره لنتائج الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، وحل ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 48 مقعدا [بعد إضافة مقعد له]، وجاء ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار الحكمة الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.

    وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية بعد المصادقة على النتائج خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات العراقية, العراق
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