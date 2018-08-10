الاتحاد الأوروبي: الحوادث المأساوية في اليمن تذكر العالم أنه لا حل عسكري للنزاع

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الحوادث المأساوية في اليمن تذكر العالم، أن لا حل عسكري للنزاع الدائر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وجاء في بيان للاتحاد، نشرته صفحة بعثته في اليمن على "فيسبوك"، "كان يوم أمس يوما مروعا آخرا لليمن. أصابت غارة جوية ، كانت تستهدف أهدافا عسكرية، حافلة في منطقة مكتظة بالسكان في صعدة، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال. وفي وقت سابق من اليوم، أسفر صاروخ باليستي آخر استهدف ميناء جازان السعودي عن مقتل يمني واحد وإصابة عدد آخر".

وأضاف البيان "هذه الحوادث المأساوية تذكر العالم، مرة أخرى، أنه لا يوجد حل عسكري في نزاع يدفع اليمنيون فيه أعلى الخسائر".

وجدد الاتحاد الأوروبي "دعوته لإيجاد حل سياسي والتزام جميع الأطراف بالتركيز على استئناف المفاوضات بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث".

كما أكد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام.

وكان الصليب الأحمر كان قد أعلن مقتل وإصابة 127 شخصا غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف العربي على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة، أمس الخميس.