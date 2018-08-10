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19:09 10 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش السوري يرفع العلم السوري في جنوب غرب محافظة درعا المحررة

    الجيش السوري يقلص جيب "داعش" شرق السويداء ويقضي على العشرات من إرهابييه

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    واصل الجيش السوري، اليوم الجمعة، تقدمه في بادية السويداء على جبهة يبلغ طولها 38 كلم حيث وصلت قواته اليوم إلى عمق 40 كيلومترا في بعض محاور الهجوم.

    قوات الجيش السوري في محافظة درعا، على الحدود السورية الأردنية، سوريا، الأردن
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    بعد تثبيت نقاط تمركزه... الجيش السوري يتأهب لسحق "داعش" في بادية السويداء
    قال مراسل "سبوتنيك" في بادية السويداء: إن وحدات الجيش السوري تلاحق فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) الفارة باتجاه تلول الصفا في عمق البادية الشرقية للمحافظة، مواصلة اليوم انتشارها باتجاه سد الزلف وتلول الضبع والضبيعة وعلم والصفا، وحاصرت مجموعة إرهابية كانت تتحصن في أرض الكراع وقضت عليها بكامل أفرادها، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم "داعش" باتجاه تلول الصفا حيث يتخذ التنظيم الإرهابي من هذه التلول أكبر معاقله في بادية السويداء.

    وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن عمليات الجيش السوري أسفرت اليوم عن مقتل عشرات الإرهابيين، وتدمير سيارات وعربات مفخخة بينها مدرعة "ناقلة جند من نوع "بي إم بي"، إضافة إلى تفكيك عشرات العبوات الناسفة.

    واستأنف الجيش السوري أمس الخميس هجوما واسعا في بادية السويداء وذلك بعد تثبيت مواقعه ونقاط تمركزه على جميع محاور العملية العسكرية التي يشنها لتطهير البادية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مكبدا الجماعات الإرهابية المسلحة خسائر بالغة في العتاد والأرواح، وقاطعا خطوط إمداد التنظيم المتطرف من منطقة التنف التي أنشأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية تستخدمها لتجميع الإرهابيين وتدريبهم بغية شن هجمات تهدف لزعزعة الاستقرار في سوريا.

    الجيش السوري يقلص جيب داعش شرق السويداء ويقضي على العشرات من إرهابييه
    © Sputnik .
    الجيش السوري يقلص جيب "داعش" شرق السويداء ويقضي على العشرات من إرهابييه

    وتنتشر في منطقة التنف قوات أمريكية ومعها تنظيمات إرهابية مسلحة تابعة لها مثل "لواء مغاوير الثورة السورية" و"جيش أسود الشرقية"، ويتخذ إرهابيو تنظيم "داعش" من منطقة البادية شمال شرقي السويداء منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

    وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوضح بتاريخ 28 مايو/ أيار الماضي أن جماعات إرهابية، مرتبطة بـ"داعش" تنشط في منطقة التنف السورية، الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة، مجددا مطالبة بلاده للولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من منطقة التنف السورية.

    وشن تنظيم "داعش" في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يستأنف تطهير بادية السويداء من تنظيم "داعش"
    بعد تثبيت نقاط تمركزه... الجيش السوري يتأهب لسحق "داعش" في بادية السويداء
    بالفيديو... نيران الجيش السوري تحبط هجوما للنصرة في ريف اللاذقية الشمالي
    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, التنف, العملية العسكرية, الاستقرار, قوات أمريكية, العبوات الناسفة, اشتباكات, سيارات, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, السويداء
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