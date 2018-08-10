وزارة الكهرباء العراقية: انفصال خط نقل الطاقة كركوك - ديالى جراء عمل تخريبي

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - ديالى) (400 ك.ف) مساء اليوم الجمعة، لعمل إرهابي تخريبي بإطلاق عيارات نارية في منطقة انجانة أدى إلى تقطع الأسلاك وانفصال الخط من الجهتين.