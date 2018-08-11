حقيقة موقف السبسي من الترشح لرئاسة تونس 2019

كشفت مصادر برلمانية من حزب نداء تونس لـ"سبوتنيك" أن عددا من أعضاء الحزب يطالبون الرئيس التونسي بالترشح للانتخابات التونسية المرتقبة في 2019.

وفي اتصال أجرته "سبوتنيك" مع لطفي النابلي عضو البرلمان التونسي عن حزب نداء تونس، أكد أنه خلال اللقاءات التي جمعتهم مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لم يؤكد الأمر أو ينفيه، وأنه طلب تأجيل الحديث حول الأمر معللا ذلك بأن الوقت غير مناسب للحديث حول مسألة الانتخابات.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED هكذا يحسم مصير السبسي "الأب" و"الابن" في حكم تونس

وأضاف أن الأمر مطروح داخل الحزب، إلا أنه من المنتظر أن يعلن عن ذلك من عدمه في مؤتمر الحزب العام في يناير/كانون الثاني من 2019.

وفي وقت سابق نفت الرئاسة التونسية، عزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال العام المقبل، وفقا لموقع "إرم نيوز".

وأكدت مصادر مطلعة في الرئاسة التونسية للموقع أن "الباجي قائد السبسي لم يتطرق إلى الموضوع إطلاقًا، لكنه على عكس ما يشاع يفكر في خوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل".

ويشهد تونس خلافات كبيرة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وبعض الكتل السياسية على رأسها حركة نداء تونس، التي تطالب بضرورة رحيل حكومة الشاهد بشكل كامل، فيما تعارضها حركة النهضة في الأمر وتطالب بتغيير جزئي في الحكومة.

فيما تسود حالة أخرى من الخلاف بشأن التقرير المعد من قبل اللجنة الرئاسية للمساواة والحريات الفردية التي ترأسها بشرى بلحاج حميدة، خاصة أنه من المفترض أن يتحدث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن التقرير في عيد المرأة التونسية الذي يوافق 13 أغسطس/آب من كل عام، حيث يمكن للرئيس إحالة التقرير إلى مجلس النواب كمشروع قانون، أو أنه يحيله إلى الحكومة ومن ثم تقدمه إلى البرلمان.