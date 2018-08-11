قرار من الرئيس هادي بشأن الأوضاع في تعز

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة رئاسية للوقوف على أوضاع محافظة تعز والدفع باستكمال تحريرها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد الرئيس هادي خلال لقائه القيادات الميدانية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز على "أهمية توحيد الجهود والإمكانات للانتصار لتعز ورفع معاناة أبنائها من خلال عملية التحرير الشاملة والكاملة حتى تعود عجلة الحياة وتعود البسمة والأمل إلى شفاه أطفالها ونسائها بعد سنوات القتل والتهجير جراء الممارسات الغاشمة للمليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية".

وأشار إلى أن المسؤولية الوطنية يتحملها الجميع كل في موقعه "لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيا الحوثية الانقلابية واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تصد هجوما لقوات هادي في جيزان وتقصفها بـ"زلزال1"

وشدد هادي على أهمية تجاوز التباينات التي تستخدم سبيلا وذريعة لتأخير الحسم في المحافظة لمصلحة القوى الانقلابية وخدمة لأهدافها.

ومن جانبه وضع محافظ تعز أمين أحمد محمود الرئيس هادي بصورة التطورات الجارية في المحافظة، وسير خطط وأعمال استكمال التحرير بالتوازي مع أعمال توفير الخدمات وتقديم لتسهيلات والإمكانات لإعادة تأهيل المدينة وتطبيع الحياة فيها.

ويعيش اليمن أوضاعا سيئة مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب الجاري، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.