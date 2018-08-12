السراج يبحث وسفير هنغاريا لدى ليبيا تفعيل علاقات التعاون بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، مع سفير هنغاريا لدى ليبيا علاقات التعاون المشترك بين البلدين، والاستعداد لزيارة لوزير الخارجية المجري خلال الأسابيع القادمة.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق الليبية، في بيان صحفي: "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج استقبل صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس سعادة السفير ديبلا مارتون سفير هنغاريا المعتمد لدى ليبيا يرافقه نائب السفير السيد غابور باب".

© Sputnik . Andrei Stenin عضو الأعلى للدولة في ليبيا: لا مانع من التدخل الروسي في هذه الحالة

وأضاف البيان "الجانبان بحثا خلال الاجتماع تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون خلال هذه المرحلة في مجالات عدة من بينها الأمن وبرامج تنمية القدرات، ومجال الصحة وإمكانية الاستعانة بطواقم طبية مجرية بمختلف التخصصات للعمل في ليبيا، ايضاً تم بحث التعاون في مجال الاتصالات والتعليم وبرنامج للمنح الدراسية سيعلن تفاصيله خلال زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس".

وأكد السفير مارتون، وفقا لبيان حكومة الوفاق الوطني الليبية "دعم بلاده لحكومة الوفاق، معرباً عن تطلع المجر [هنغاريا] إلى تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا، مشيداً بما يعايشه من أمن في العاصمة طرابلس والمدن العديدة التي زارها".

كما أكد سفير المجر لدى ليبيا "عمق العلاقات بين البلدين وآفاق ومجالات التعاون المشترك"، مضيفاً إلى أن "وزير الخارجية المجري يعتزم زيارة ليبيا خلال الأسابيع القادمة".

ورحب السراج بالسفير المجري مثمنا تواجد السفارة المجرية والعمل بكامل طاقتها من العاصمة طرابلس، مؤكدا رغبة ليبيا في تطوير التعاون مع المجر بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وقدم الرئيس لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.