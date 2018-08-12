"أنصار الله" يقنصون جنديا سعوديا في عسير جنوب غربي السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، إن أنصار الله قنصوا جنديا من الجيش السعودي في رقابة قشبة بقطاع عسير.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تعلن قنص جندي سعودي في نجران

وأشارت إلى قصف تحصينات للجيش السعودي بصاروخ موجة في العيروان بقطاع عسير.

وأضافت أن "أنصار الله" أعطبوا بصاروخ موجة آلية عسكرية لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قبالة منفذ علب في عسير، في حين استهدفوا تجمعات عسكرية قبالة المنفذ الحدودي الدولي بقذائف المدفعية.

وفي قطاع نجران، ذكرت "المسيرة" أن مقاتلي الجماعة أحبطوا محاولة تسلل لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مواقع قبالة السديس، مشيرة إلى قصف ثكنات لقوات الرئيس هادي قبالة جبل الدود في جيزان بصواريخ موجة، أعقبه استهداف المدفعية تجمعات أخرى شرق الجبل، وقنص جنديين في ذات المنطقة.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات يقوم بها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015.