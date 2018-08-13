بعد وفاة السفير المفاجئة... رسائل كويتية إلى قطر

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/أب، رسالة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد "بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة السفير حمد بن علي جابر آل حنزاب سفير قطر لدى الكويت، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

كما بعث "ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سفير قطر لدى الكويت، مبتهلاً إلى المولى تعالى بأن يتغمده بمغفرته ويسكنه فسيح جناته".

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "أمير البلاد بعث ببرقية إلى أمير دولة الكويت، ضمنها تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح أرملة المغفور له الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح".