الولايات المتحدة تدرج زعيم تنظيم "سرايا الأشتر" البحريني على قوائم الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة الأمربكية زعيم تنظيم "سرايا الأشتر" المحظور في البحرين، قاسم المؤمن على قوائم الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمربكية، في بيان: "نضع اليوم قاسم عبد الله علي أحمد الشهير بقاسم المؤمن ضمن تصنيفات الإرهابيين، لارتكابه أعمالا إرهابية خطيرة".

© Sputnik . Edward Peskov البحرين تتضامن مع السعودية وتؤيد إجراءاتها بحق كندا

وتابعت "هذا القرار لإدراج الشخصيات الأجنبية والجماعات الإرهابية يساهم في عزلهم، ومنعهم من الوصول إلى أنظمة التمويل الأمريكية، بالإضافة إلى مساعدة الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى على إنفاذ القانون".

وأضافت الخارجية الأمريكية "نسعى عبر هذا القرار على منع وصول المؤمن للموارد لتنفيذ خطط هجماته الإرهابية، ويمنع بموجبه المواطنون الأمريكيون بشكل عام من التورط في إجراء تحويلات ماليه إليه".

ولفتت الخارجية إلى أن "المؤمن مقيم في إيران، وهو زعيم سرايا الأشتر المدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة"، وأوضحت "المؤمن مسؤول كذلك عن تجنيد إرهابيين في البحرين، وتدريبهم على السلاح، والتفجيرات، وإمداد أعضاء سرايا الأشتر بالأموال، والسلاح، والمتفجرات لتنفيذ الهجمات".

وتابعت الخارجية "كانت السلطات البحرينية كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن تورط المؤمن في عمليات سرايا الأشتر ومساعدتهم على تنفيذ هجمات استهدفت ثلاثة خطوط نفطية".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهم وزير الداخلية البحريني الفريق راشد بن عبد الله آل خليفة إيران بإيواء 160 مطلوباً أمنياً ممن شاركوا ونفذوا عمليات هددت أمن واستقرار البحرين، وتسببوا في مقتل 25 رجل أمن، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، لافتاً إلى أن المنامة أسقطت جنسية هؤلاء، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم.