أبو الغيط: التدخلات الإيرانية في اليمن تمثل تهديدا لمنظومة الأمن القومي العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التدخلات الإيرانية في اليمن تمثل تهديدا لمنظومة الأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن اليمن يمثل ركنا أساسيا في هذه المنظومة.

© Sputnik . Edward Besov أبو الغيط أمام البرلمان العربي: فلسطين ستظل قضية العرب الأولى

القاهرة- سبوتنيك . وقال أبو الغيط خلال لقاء مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إن "أمن اليمن ركنٌ رئيسي في منظومة الأمن القومي العربي، وأن التدخلات الإيرانية في هذا البلد تُمثل تهديداً خطيراً لهذه المنظومة، سواء بإشعال الفوضى والاحتراب والتقسيم في ربوع اليمن، أو بتهديد حركة الملاحة في واحدٍ من أهم الممرات البحرية الدولية، وهو البحر الأحمر".

وبحسب بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسم أمين عام الجامعة محمود عفيفي فإن "اللقاء تناول كافة أبعاد الأزمة اليمنية، والدور التخريبي الذي تقوم به إيران في زعزعة الاستقرار في هذا البلد العربي المهم، عبر دعمها للميلشيات الانقلابية واستمرارها في تهريب السلاح للحوثيين (جماعة أنصار الله) بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن "الرئيس اليمني أعرب عن سعادته البالغة بالتواجد في بيت العرب، موجهاً الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على الدعم والتأييد المتواصل للشرعية اليمنية من خلال المواقف التي تُعبر عنها الجامعة وأمانتها العامة، في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لمُساندة الحكومة الشرعية والحفاظ على وحدة التراب اليمني، وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أفضى إلى أوضاع بالغة التردي على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي".

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل إلى القاهرة صباح أمس الاثنين، في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.