الملك سلمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيوم (صور)

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأقام الملك سلمان ، مأدبة غداء بهذه المناسبة، في حضور عدد من رجال الدولة السعودية، وهم الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما حضر حفل استقبال الرئيس المصري في نيوم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.