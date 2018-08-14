الملك سلمان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيوم (صور)

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما حضر حفل استقبال الرئيس المصري في نيوم، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل في #نيوم الرئيس المصري بحضور سمو #ولي_العهد ، جرى خلاله تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.#واس pic.twitter.com/w0GGiLNAam— واس (@spagov) August 14, 2018
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