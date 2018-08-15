عائلة سعودية تتعرض لحادث "مروع" في عمان… وسفارة المملكة تعلق

تعرضت عائلة سعودية عصر أمس الثلاثاء لحادث مروع على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، ما نتج عنه وفاة ٧ من المواطنين.

وأكدت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان، متابعتها للحادث المؤسف الذي تعرضت له العائلة السعودية، بحسب صحيفة المرصد السعودية.

وقد تابعت السفارة السعودية الوضع من خلال عدد من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "إن الحادث أسفر عن إصابة ٥ آخرين تم نقلهم بالطيران العمودي العماني لتلقي العلاج اللازم في مستشفى نزوى المرجعي، حيث باشرت السفارة ممثلة بقسم شؤون السعوديين اتصالاتها مع وزارة الخارجية العمانية والشرطة العمانية ومستشفى نزوى لمعرفة تفاصيل الحادث وحالة المصابين".

١ تابعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان الحادث المؤسف الذي تعرضت له عائلة سعودية عصر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣/١٢/١٤٣٩ على الطريق الواصل بين محافظتي ظفار ومسقط، والذي نتج عنه وفاة ٧ من المواطنين نسال الله لهم الرحمة والمغفرة — السفارة في مسقط (@KSAembassyOM) August 14, 2018

وإصابة ٥ اخرين تم نقلهم بالطيران العمودي العماني لتلقي العلاج اللازم في مستشفى نزوى المرجعي، حيث باشرت السفارة ممثلة بقسم شوون السعوديين اتصالاتها مع وزارة الخارجية العمانية والشرطة العمانية ومستشفى نزوى لمعرفة تفاصيل الحادث وحالة المصابين ، — السفارة في مسقط (@KSAembassyOM) August 14, 2018

وأضافت: "كما قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة بالاتصال بذوي المواطنين ومواساتهم، وتنوه السفارة بالجهود المبذولة والعاجلة من قبل كل السلطات العمانية المباشرة لهذا الحادث بما ينسجم مع العلاقات الأخوية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".