انتهاء عملية إجلاء مجموعات معارضة سورية "رافضة للتسوية" من محافظة درعا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه تم الانتهاء من عملية إجلاء مجموعات معارضة سورية "رافضة للتسوية" في محافظة درعا.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الخارجية الروسية: عملية تصفية المسلحين في محافظة درعا توشك على الانتهاء

سفيتلوغورسك — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا للصحفيين: "انتهت في درعا عملية إجلاء أفراد ما يسمى بمجموعات المعارضة "الرافضة للتسوية" وعائلاتهم إلى شمال سوريا".

كما لفتت زاخاروفا إلى أن الوضع على الأرض في سوريا يتميز "باتجاه ثابت نحو التحسن".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بجمعه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.