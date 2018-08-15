الحكم على شاب سعودي قتل والده وحرقه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ الحكم الصادر بحق شاب قتل والده في مدينة الرياض.

وأورد بيان وزارة الداخلية أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في حق أحد الجناة بمدينة الرياض، ويدعى تركي بن محمد بن ساري القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والده وذلك بإطلاق النار عليه في رأسه أثناء نومه ومن ثم حرقه"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع البيان:

بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت الداخلية حرص الحكومة السعودية على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".