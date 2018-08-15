300 ألف لاجئ سوري يعودون إلى وطنهم خلال عامين ونصف

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن أكثر من 1.2 مليون نازح ونحو 300 ألف لاجئ عادوا إلى ديارهم في سوريا خلال عامين ونصف العام.

© Sputnik . Valeriy Melnikov عودة أكثر من 73 ألف لاجئ سوري من المخيمات إلى الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقال ميزينتسيف، في اجتماع لقيادة مقر تنسيق عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم اليوم الأربعاء: "خلال عامين ونصف عاد إلى الأراضي السورية أكثر من 1.2 مليون نازح، ومن خارج البلاد عاد 300 ألف شخص".

ووفقا له ، أن أكثر هذه العمليات فعالية تأتي من لبنان، حيث عاد أكثر من 6500 شخص خلال شهر واحد إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.