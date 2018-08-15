الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون (صور)

اطلعت "سبوتنيك" على انتشار قوات الجيش العربي السوري التي عادت تدريجيا إلى مواقعها السابقة فارضة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما رصدت عودة الكثير من أهالي بلدات بئر عجم وبريقة والقحطانية الذين جالوا اليوم في قراهم متفقدين بيوتهم وممتلكاتهم برفقة الشرطة والجيش السوري.
وقال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة إن السلطات السورية تستمر بعد تطهير قرى القنيطرة من الإرهاب، في تسوية أوضاع من تبقى من المطلوبين والمتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في وقت تقوم به الجهات المعنية في المحافظة بتأهيل وإصلاح ما خربه الإرهاب وإعادة مؤسسات الدولة إليها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي وترميم شبكة الكهرباء والبنى التحتية.
وتعد قرى بريقة وبئر عجم والقحطانية آخر قرى الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل التي تحررت من سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة، وآخر ثلاث بلدات رفع فيها العلم السوري بعدما استكمل الجيش، مطلع الشهر الجاري، انتشاره في المنطقة العازلة التي كان ينتشر فيها قبل عام 2011 ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان المحتل، وذلك بعد استلام السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة التي كانت تنتشر في المنطقة، وخروج الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، والبدء بتسوية أوضاع الباقين.
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