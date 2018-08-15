الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون (صور)

بدأ صباح اليوم الأربعاء تنفيذ الاتفاق الخاص بقرى بريقة وبئر عجم والقحطانية في ريف القنيطرة الغربي، حيث تم خروج المسلحين في وقت مبكر من صباح اليوم من البلدات الثلاث باتجاه مناطق سكنهم الأصلية في ريف دمشق الغربي، بالتزامن مع عودة أهالي البلدات المذكورة إلى بيوتهم.

اطلعت "سبوتنيك" على انتشار قوات الجيش العربي السوري التي عادت تدريجيا إلى مواقعها السابقة فارضة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما رصدت عودة الكثير من أهالي بلدات بئر عجم وبريقة والقحطانية الذين جالوا اليوم في قراهم متفقدين بيوتهم وممتلكاتهم برفقة الشرطة والجيش السوري.

© Sputnik . ALI HASSOUN الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون

وبعد تطهيرها وإعلانها خالية من الإرهاب انتشرت وحدات من الجيش السوري في النقاط العسكرية التي كانت تتواجد فيها قبل عام 2011 في بلدات بريقة وبئر عجم والقحطانية في ريف القنيطرة الغربي، وذلك استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها.

وقال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة إن السلطات السورية تستمر بعد تطهير قرى القنيطرة من الإرهاب، في تسوية أوضاع من تبقى من المطلوبين والمتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية في وقت تقوم به الجهات المعنية في المحافظة بتأهيل وإصلاح ما خربه الإرهاب وإعادة مؤسسات الدولة إليها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي وترميم شبكة الكهرباء والبنى التحتية.

© Sputnik . ALI HASSOUN الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون

وتعد قرى بريقة وبئر عجم والقحطانية آخر قرى الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل التي تحررت من سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة، وآخر ثلاث بلدات رفع فيها العلم السوري بعدما استكمل الجيش، مطلع الشهر الجاري، انتشاره في المنطقة العازلة التي كان ينتشر فيها قبل عام 2011 ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان المحتل، وذلك بعد استلام السلاح الثقيل والمتوسط من الجماعات المسلحة التي كانت تنتشر في المنطقة، وخروج الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، والبدء بتسوية أوضاع الباقين.

© Sputnik . ALI HASSOUN الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون