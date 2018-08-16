اليمن... إحباط تهريب 12 قطعة أثرية إلى جيبوتي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت شرطة عدن على حسابها في "فيسبوك": إن أمن ميناء المعلا بقيادة العقيد شلال الشوبجي، ضبط 12 قطعة أثرية نادرة كانت مخبأة وسط بضاعة على أحد المراكب التجارية المغادرة إلى جيبوتي.

© AP Photo / Yassir Hassan قوات هادي تستعيد مواقع وتباب شرق صعدة في اليمن

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن المضبوطات الأثرية تعود ملكيتها لتاجر من صنعاء مقيم في جيبوتي، وأنها خبئت وسط بضائع مرسلة إليه على متن مركب متجه إلى جيبوتي

يذكر أن الحكومة اليمنية سعت مطلع العام الجاري لاستصدار تحذير من منظمة "اليونسكو" لكافة المزادات الأثرية والمتاحف الدولية من بيع الآثار اليمنية لحمايتها من الاتجار بها في السوق السوداء، في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام والتي أدت إلى ضعف الأجهزة الرقابية ورواج المتاجرة بالآثار.