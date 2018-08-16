بومبيو ودي ميستورا يناقشان التسوية في سوريا وعودة اللاجئين

أعلن المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ناقشا، يوم الأربعاء، في واشنطن، عملية التسوية السياسية في البلاد، وعودة اللاجئين.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: "ناقشا سير عمل الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور. واتفق الوزير بومبيو والمبعوث الخاص دي ميستورا أنه يجب على جميع الأطراف المضي قدما بالمسار السياسي، وأن أي نقاش حول مسألة إعادة البناء هو سابق لأوانه في ظل غياب الحل السياسي، الذي يؤدي.. إلى الإصلاحات الدستورية والانتخابات الحرة والنزيهة المشار إليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

© Sputnik . Ekaterina Lyzlova لافروف يبحث مع الأمين العام لأمم المتحدة التسوية في سوريا

بالإضافة إلى ذلك، "شدد الطرفان على ضرورة منع ظهور أزمة إنسانية في إدلب".

وأضاف البيان: "أوضح الوزير بومبيو، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعم عودة اللاجئين إلى سوريا، فينبغي أن يحدث ذلك فقط عندما تكون الظروف في سوريا آمنة بما فيه الكفاية، وينبغي أن يتم ذلك بمشاركة مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة"