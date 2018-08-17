السعودية تدعم "التحالف الدولي" في سوريا بـ 100مليون دولار

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعد هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف، حتى الآن، وذلك بعد تعهد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بتقديم هذا المبلغ، خلال المؤتمر الوزاري للتحالف، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 تموز/يوليو الماضي.
ووفقاً للوكالة الرسمية السعودية، فإن الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية، هو تنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة السورية، الواقعة تحت سيطرة "التحالف الدولي"، وذلك في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والنقل [الطرق والجسور الرئيسية]، وإزالة الأنقاض.
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