مكتب دي ميستورا: مناقشة اللجنة الدستورية السورية منتصف سبتمبر

أعلنت ممثلة مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ريم إسماعيل، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يعتزم عقد لقاء حول سوريا في منتصف سبتمبر/ أيلول القادم.

جنيف — سبوتنيك. وقالت إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي: "اللقاء ما زال مقررا، في منتصف سبتمبر تقريبا، ولكن لا يمكنني تأكيد أي موعد"، ولم تحدد إسماعيل، عن أي موضوعات سيبحث اللقاء.

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وتم عقد الاجتماع الأول لممثلي البلدان الضامنة في منتصف يوليو/ تموز، في جنيف، والذي بدأ مناقشة تنفيذ آلية اللجنة الدستورية. وفي نهاية يوليو، وبعد نتائج اجتماع أستانا 10، ذكر دي ميستورا أنه يعتزم عقد اجتماع جديد في سبتمبر، بشأن إنشاء لجنة دستورية لسوريا.