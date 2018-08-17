بعد حديث الملك سلمان عن "صفحة جديدة"... اجتماع في قطر لإنهاء الأزمة

بحث مبعوث وزير الخارجية القطري جهود الوساطة القطرية ومساعيها الحميدة في التقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية في واحدة من أخطر الأزمات في المنطقة.

اجتمع السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرية، مع تاداميتشي ياماموتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي يزور الدوحة حاليا، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان وجهود إحلال السلام في أفغانستان، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

© AFP 2018 / Tomohiro Ohsumi الملك سلمان يتحدث عن "طي صفحة الماضي"

وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية، استمرار جهود دولة قطر في إيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي لتحقيق السلام في أفغانستان.

من جهته، أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان بجهود دولة قطر ومساعيها الحميدة لتحقيق السلام في أفغانستان، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قال إن السعودية عاشت مع الشعب الأفغاني في معاناته، منذ أن بدأت أزمة أفغانستان، وما نتج عنها من حرب أهلية، حيث قدمت المملكة المساعدات الإنسانية والاقتصادية، وبذلت جهوداً سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني الشقيق.

وأضاف: "نحن اليوم متفائلون بأن جهودكم ستسهم في طي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة في أفغانستان، تحقق للشعب الأفغاني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار، وهذا يتطلب الأخذ بنهج الحوار والتصالح والتسامح وفق ما يمليه علينا ديننا الإسلامي".