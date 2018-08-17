بعد التحذير السعودي... الإمارات تصدر قرارا عاجلا

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا عاجلا، بعد ساعات من التحذير الذي وجهته المملكة العربية السعودية.

وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية في الدولة وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية، التي تشهد فيضانات هي الأكبر خلال قرن راح ضحيتها حتى الآن المئات وأسفرت عن تضرر وتهجير مئات الآلاف من السكان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

#محمد_بن_راشد: تتعرض ولاية كيرالا في الهند في هذه الأيام لفيضانات ضخمة هي الأعنف خلال قرن.. أسفرت عن مقتل المئات وتشريد مئات الآلاف.. مع استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك لا ننسى مد يد العون لاخوتنا في الهند.. شعب الامارات والجالية الهندية سيكونون يدا واحدة لإغاثة المتضررين pic.twitter.com/0SP9EhT6vX — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 17, 2018

و تقدم رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، للشعب الهندي ولرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي بالعزاء في ضحايا الفيضانات المؤسفة التي تشهدها ولاية كيرلا الهندية وراح ضحيتها المئات وتسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

وكانت القنصلية ‫السعودية في مومباي، حذرت ‏المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية ‫كيرلا في الهند من تقلبات الأحوال الجوية بالولاية.

وقالت القنصلية: نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وحدوث بعض الفيضانات والسيول في ولاية كيرلا بالهند وما جاورها تهيب القنصلية العامة في مومباي بجميع الإخوة المواطنين الموجودين في الولاية أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر.

وطالبت القنصلية من جميع المواطنين تزويد القنصلية ببيانات الاتصال بهم وذلك حتى تتمكن من متابعتهم.