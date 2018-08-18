لأول مرة في تاريخ السعودية... اختراع جديد يظهر خلال الحج (صور)

ووفقا لصحيفة "سبق"، أوضح مسؤولو الجمعية أن الكبسولة الفندقية تهدف لخدمة الحجاج وتعد حلا اقتصاديا مثاليا في الأماكن المزدحمة، حيث توفر لهم جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام، والتمكن من الاستحمام، وغسل وكي الملابس، وحفظ الأمتعة والأمانات.

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وأضافت الجمعية أن مبادرة الكبسولة الفندقية ستتم دراستها ومعاينة فاعليتها ميدانيا من خلال تشغيل "24" كبسولة منها في أماكن مختارة، لاختبار مدى نجاح تجربة هذه الكبسولات.

وأشارت الجمعية إلى أن الكبسولات توضع جنبا إلى جنب فوق بعضها بارتفاع وحدتين، إحداهما في الأعلى، والأخرى في الأسفل، مع وجود سلم بثلاث درجات، يتيح الوصول إلى المستوى العلوي. كما يتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية.

ويتم غلق الكبسولة بباب منزلق في نهاية الكبسولة، يتم التحكم به ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم.