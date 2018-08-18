وزارة الصحة السعودية: لم نسجل حتى الآن أي حالات وبائية بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها لم تسجل حتى الآن أى حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مؤكدة أن الوضع الصحي مطمئن إلى حد كبير.

وغرد الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر": "صحة ضيوف الرحمن بخير.. الصحة: لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن ولله الحمد".

صحة ضيوف الرحمن بخير..#الصحة: لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن ولله الحمد.#حج_بصحة

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 17, 2018

​كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي أقيم، اليوم السبت، أنه حتى الآن لايوجد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة اكتمال وصول ضيوف بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة.

وقال اللواء التركي إن اليوم يمثل المرحلة الأولى لرحلة الحجاج في حج هذا العام، مؤكدا أن 6% من حجاج الخارج استفادوا من مبادرة طريق مكة.

وأشار التركي إلى أن عدد الحجاج تجاوز المليوني حاج حسب الإحصائية الأولية.

وأضاف التركي أن 240 ألف عدد حجاج الداخل لهذا العام من المواطنين والمقيمين.