بتوجيه من الملك سلمان وولي عهده... الحكومة تفاجئ الحجاج

وتتضمن الهدية "2 مليون غيغا لـ 2 مليون حاج"، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ، وشركة "فيرجن موبايل"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وخصصت هذه الهدية لمستخدمي باقات "سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان"، المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، إذ سيتمكن مستخدمي هذه الباقات من استخدام "1غيغا لكل مستخدم " لمدة (48) ساعة (في يومي التروية وعرفات).
وبحسب الوكالة الرسمية، تهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة "حج ذكي" لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.
كما تأتي المبادرة امتدادا لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
المملكة تقدم 2 مليون جيجا لـ 2 مليون حاج— صحيفة عاجل (@ajlnews) August 18, 2018
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التفاصيل.. https://t.co/fY5xxXUBW6
:#٢مليون_جيجا_لـ٢مليون_حاج#العالم_في_قلب_المملكة#هديتنا_لضيوف_الرحمن
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