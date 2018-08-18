بتوجيه من الملك سلمان وولي عهده... الحكومة تفاجئ الحجاج

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، عن مبادرتهما في تقديم هدية للحجاج، انطلاقا من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمن الهدية "2 مليون غيغا لـ 2 مليون حاج"، وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ، وشركة "فيرجن موبايل"، وشركة اتحاد جوراء "ليبارا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© AFP 2018 / PEDRO ARMESTRE تعليق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة غدا الخميس

وتأتي هذه المبادرة، انطلاقا من توجيهات العاهل السعودي وولي عهده، ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان، وحرصهما على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاما بعد عام.

وخصصت هذه الهدية لمستخدمي باقات "سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان"، المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، إذ سيتمكن مستخدمي هذه الباقات من استخدام "1غيغا لكل مستخدم " لمدة (48) ساعة (في يومي التروية وعرفات).

وبحسب الوكالة الرسمية، تهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة "حج ذكي" لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما تأتي المبادرة امتدادا لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.