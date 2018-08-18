الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت، صاروخا باليستيا من قبل جماعة "أنصار الله" التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، "أنه وفي تمام الساعة السابعة و37 دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل قوات "الحوثيين" التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© AFP 2018 / الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا تجاه نجران

وأوضح المالكي "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وبحسب الوكالة الرسمية "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات".

وأضاف المتحدث الرسمي "أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.https://t.co/WpRs1UeOor#واس pic.twitter.com/Kw73snCmLY — واس (@spagov) August 18, 2018

​وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (177) صاروخا.