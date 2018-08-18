بعد ساعات من فتح النار على السعودية... حسن نصر الله يلتقي وفدا من "الحوثيين"

التقى وفد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حسبما أفاد الناطق باسم الجماعة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد عبد السلام، الذي ترأس الوفد "الحوثي" إلى الزيارة، عبر صفحته على "فيسبوك"، "التقينا بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".

© Sputnik . AYEZ NURELDINE الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

وأضاف عبد السلام، "خلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن ، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قد ألقى الثلاثاء، الماضي، تحدث فيها عن الأزمة الخليجية مجددا، بالإضافة إلى التوتر الحاصل حاليا بين السعودية وكندا وتركيا.

وانتقد نصرالله، في كلمته، بمناسبة مرور 12 عاما على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي بدأت في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2006، ما زعم أنه التدخل المباشر للمملكة العربية السعودية في الشأن اللبناني، مقارنا ذلك في رد فعل السعودية على كندا بعد تدخل الأخيرة بالشؤون الداخلية السعودية.

وقال نصر الله: "أزمات داخلية وأزمات خارجية عند السعودية، في مجلس التعاون والآن الأزمة المعلنة مع قطر، ويوجد أزمات خفية أيضا في مجلس التعاون، مع كندا مشكلة صغيرة، ونحن لا نعلم إذا العلاقات ساءت من أجل هذه المشكلة أم لأجل ترامب. الحكاية لا بد من التأمل بها".

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.