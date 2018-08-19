شاهد... الوليد بن طلال يستقبل "حبيب الملح" في مكتبه

قابل الطباخ التركي الشهير، نصرت غوكشيه، الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، في السعودية، لعقد فيما يبدو لقاء عمل بينهما.

ووثق غوكشيه، زيارته للوليد بن طلال، في مقر شركته "المملكة القابضة" في العاصمة السعودية الرياض، منذ سفره إليه من العاصمة التركية اسطنبول، بواسطة طائرته الخاصة.

وشارك نصرت غوكشيه، الشهير بــ "حبيب الملح"، صورا وفيديو من الزيارة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، والتي يظهر في إحداها، إهداء الوليد لنصرت هدية، تبدو وكأنها "سبحتين" في علبة.

ورافق نصرت، طه كنش المشهور بطه التركي، الذي نشأ في السعودية، وعاد إلى تركيا وعمل مستشارا لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لشؤون الدول العربية.

ولاقى نصرت غوكشيه شهرة واسعة عبر موقع "إنستغرام" لتبادل الصور، بسبب رشته المميزة للملح، والتي حاز بفضلها على لقب "حبيب الملح".

Nusret living his best life getting the real bag. pic.twitter.com/gtDQbLmrMC — D. (@daniel2dope) August 16, 2018