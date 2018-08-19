شاهد... الوليد بن طلال يستقبل "حبيب الملح" في مكتبه

ووثق غوكشيه، زيارته للوليد بن طلال، في مقر شركته "المملكة القابضة" في العاصمة السعودية الرياض، منذ سفره إليه من العاصمة التركية اسطنبول، بواسطة طائرته الخاصة.
ورافق نصرت، طه كنش المشهور بطه التركي، الذي نشأ في السعودية، وعاد إلى تركيا وعمل مستشارا لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، لشؤون الدول العربية.
ولاقى نصرت غوكشيه شهرة واسعة عبر موقع "إنستغرام" لتبادل الصور، بسبب رشته المميزة للملح، والتي حاز بفضلها على لقب "حبيب الملح".
Nusret living his best life getting the real bag. pic.twitter.com/gtDQbLmrMC— D. (@daniel2dope) August 16, 2018
المستشار طه التركي— ♔ سفير تركيا ♔ (@Turkey7500) August 15, 2018
يصطحب الطباخ التركي الشهير نصرت @nusr_ett برحلة إلى #الرياض 🇸🇦
عبر طائرة خاصة…
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واضح أنّ هناك من يشتهي و سيتذوق الستيك التركية من إعداد الخبير نصرت 🍖🍗😋 وسط الرياض
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تابعوا التفاصيل على سناب أ. طه https://t.co/puRjHUgJO9 pic.twitter.com/3qUb5RmXgK
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