بعد تحريك الطائرات المصرية... الرئيس الإماراتي يصدر توجيها عاجلا

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، 19 أغسطس/أب، توجيها عاجلا، بشأن السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول التي تعرضت لها السودان مؤخرا بما يؤكد حرص الإمارات قيادة وشعبا على المساهمة في رفع المعاناة عن إخوانهم في السودان الشقيق وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمساعدة المتضررين والمشردين والمساهمة بشتى السبل في التخفيف من مأساتهم على نحو يعكس عمق العلاقات الأخوية و التاريخية التي تجمع بين الإمارات والسودان".

وأضافت الوكالة الرسمية، أن "هذه اللفتة تأتي لتؤكد سعي الإمارات الدؤوب لمد أياديها البيضاء في كل أنحاء العالم وحرصها على أن تكون من أولى الدول المبادرة بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الشدائد والأزمات عبر تسخير مواردها وإمكانياتها كافة في سبيل العمل الإنساني والمساهمة النوعية في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحرومة والمنكوبة والأقل حظا".

خبر | #رئيس_الدولة يوجه بتسيير طائرة إغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات و السيول في #السودان#وام https://t.co/7zeMX0bdyI — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 19, 2018

وشهدت العاصمة الخرطوم ومناطق عدة في السودان مؤخرا أمطارا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

يأتي ذلك، بعد أيام من تحريك طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية، نحو السودان، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، محملة بمساعدات إنسانية، تحتوي على مواد إيوائية وأدوية طبية لمتأثري السيول والفيضانات في السودان، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.