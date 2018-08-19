العاهل الأردني: أسمع شائعات عن فلسطين لا أعرف من أين يأتون بها

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحل الدولتين.

وقال الملك عبد الله، خلال لقائه وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في المملكة، وفق بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "نحن الأردنيين، عندما نكون مقتنعين بشيء، لا نغير مواقفنا أبدا".

وأضاف "بالنسبة لحماية القدس ومستقبل فلسطين، أسمع إشاعات ولا أعرف من أين يأتون بها، لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب، وبالنسبة لنا مستقبل الأردن أهم شيء، وأيضا كيف نساعد أخواننا في الضفة والقدس".

© Sputnik . Fedaa Shahin الأردن تدعو لبناء شراكات مع القطاع الخاص السوري للمساعدة في إعادة الإعمار

وتابع أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية "يستند إلى ضرورة تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين".

وتتردد أنباء عن أن الولايات المتحدة تجهز خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تستند إلى إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، بمساعدة دول عربية.

ووقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في آذار/ مارس 2013، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، بما فيها مدينة القدس.

وتطرق الملك عبد الله إلى الأوضاع في جنوبي سوريا المجاور للمملكة، وقال إن الأردن على تنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة والاستقرار في جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن أغلق معبر نصيب — جابر الحدودي مع الجانب السوري في العام 2015، عندما سيطرت الجماعات المسلحة على المعبر. وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، بدأ الجيش العربي السوري عملية تطهير للمنطقة الجنوبية السورية من الجماعات المسلحة، كما تمكن من استعادة معبر نصيب.

وجدد العاهل الأردني ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، مشيدا بـ"كفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبسرعة الإنجاز في كشف الخلية الإرهابية المتورطة في العمل الإرهابي بمدينة الفحيص خلال ساعات"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات السريعة يعجز عنها الكثير من الدول".

وخلال عملية المداهمة التي نفذتها القوات الأردنية يوم 12 آب/ أغسطس الجاري لموقع خلية إرهابية مشتبه في تورطها بتنفيذ هجوم على دورية أمنية، في مدينة الفحيص الأردنية، ألقت القوات القبض على 5 مسلحين، وقٌتل أربعة من رجال الأمن.

يذكر أن الهجوم على الدورية الأمنية أدى لمقتل فرد وإصابة 6 من أفراد الدورية.