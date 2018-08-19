بأمر محمد بن سلمان.... القوات المسلحة السعودية تتخذ إجراء خاصا خلال موسم الحج

أكد المدير العام لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة السعودية اللواء الطيار الركن رافع بن علي الشهري، أن استضافة أسر الشهداء، جاءت تنفيذا لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، باستضافة أسر الشهداء الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وتسخير جميع الإمكانات من أجل راحتهم لأداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.