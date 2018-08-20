بعد تصريح صادم.. رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى ملك المغرب

تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رسالة من نظيره السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخرى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسط توتر "مزعوم" في العلاقات بين المملكتين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد بعث الملك سلمان وولي عهده رسالتين إلى نظيره المغربي يهنئانه فيها بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك وولي العهد "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك محمد السادس، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشادا بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة"، وفقا للصحيفة.

وكانت تقارير عديدة تحدثت عن وجود توتر غير معلن في العلاقات بين المغرب والسعودية، بدأت بتغريدات من تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حول موقف بلاده من دعم المغرب في مونديال 2026.

وكان آل شيخ قد قال في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا…! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وقال المسؤول الرياضي السعودي في تغريدة أخرى هاجم فيها المغرب: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك". في تغريدة اعتبر البعض أن فيها تلميحا واضحا إلى موقف المغرب من الأزمة الخليجية مع قطر ووقوفه على الحياد.

هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وحينها استشاط المغاربة غضبا، ودشنوا هاشتاغ #سحب_الجيش_المغربي_من_اليمن حتى تدخل السفير السعودي في المغرب، وقال إن "العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر"، مضيفا أن "الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل".

وبعد نحو شهرين ونصف، أدلى تركي بتصريحات جديدة في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قال فيها: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا، ولن نرد أمريكا خائبة، ولو على حساب المغرب".

وقد فاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

وصوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق، بينما صوتت 14 دولة عربية أخرى لصالح المغرب على رأسها مصر، والجزائر، وعمان، وفلسطين، وقطر، وجيبوتي، والصومال، ومالي، وموريتانيا، وليبيا، وتونس، واليمن، وجزر القمر، وسوريا.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar صحيفة: مطالبات بقطع العلاقات مع السعودية وسحب الجيش المغربي من اليمن

وأعرب وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في مؤتمر صحفي، وقتها عن أسفه لما اعتبره "الخيانة التي تعرض المغرب من طرف بعض الدول العربية بمناسبة التصويت"، وفقا لهسبريس.

وتزامن ذلك، مع إعلان المغرب، عدم مشاركتها في اجتماع لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة العربية السعودية، فيما يشبه أول رد فعل رسمي على التصويت، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

ومؤخرا، قرر الملك سلمان قضاء عطلته الصيفية في مدينة نيوم، بدلا من مدينة طنجة السعودية، في خطوة وصفتها صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، بأنها ضربة قاسية لاقتصاد مدينة طنجة، بسبب حرمانهم من إيرادات تقدر بـ12 مليون يورو هي تكلفة عطلة الملك السعودي وحاشيته لمدة شهر .

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته قبل أسبوعين، أن غياب الملك سلمان يظهر المستوى المتردي الذي توجد عليه العلاقات بين المغرب والسعودية، ناقلة عن متحدث باسم الخارجية المغربية (لم تسمه) أن "العلاقات مع السعودية في أدنى مستوياتها".