"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع لقوات هادي قرب نجران السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) السيطرة على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على تباب تتمركز فيها قوات الرئيس هادي قبالة السديس في نجران".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على نجران بالسعودية

وأضافت القناة "أن العملية أسفرت عن السيطرة على عدة تباب قبالة السديس"، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي جراء العملية الهجومية.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" قد ذكرت في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقت صاروخا من طراز "بدر-1" على نجران بالسعودية.

وأضافت القناة في التغريدة أن الصاروخ استهدف "معسكرا مستحدثا للجيش السعودي غرب نجران" قرب الحدود مع اليمن.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية للقناة أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضراراً كبيرة في المعسكر المستحدث بنجران، مشيرا إلى أن عملية القصف تمت بعد عملية رصد دقيقة للمعسكر المستهدف.