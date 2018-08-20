بوغدانوف يلتقي السفير السعودي في موسكو

موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج الفارسي".
هذا وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العاميين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين يوم 30 أيار/ مايو 2017، مباحثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشارك في المراسم الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم.
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