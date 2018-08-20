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20:08 20 أغسطس/ أب 2018
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    نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف

    بوغدانوف يلتقي السفير السعودي في موسكو

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، في موسكو.

    موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان الخارجية الروسية: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، مع التركيز على الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج الفارسي".

    بوغدانوف
    © Sputnik . Alexey Filippov
    بوغدانوف يناقش مع السفير السوري مبادرة عودة اللاجئين
    وأضاف البيان "في الوقت نفسه، تم التأكيد على الموقف المشترك بين موسكو والرياض لمزيد من تطوير العلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".

    هذا وتطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل ملحوظ خلال العاميين الأخيرين، وتعمقت بعد إجراء الرئيس فلاديمير بوتين، في الكرملين يوم 30 أيار/ مايو 2017، مباحثات مع ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، وذلك بعد أيام من تعيينه في هذا المنصب وقيامه بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس بوتين، وبناء على توجيهات خادم الحرمين الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

    وكان ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشارك في المراسم الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بوغدانوف, السعودية, الخارجية الروسية, روسيا
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