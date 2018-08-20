"أنصار الله" تقتحم مواقع لقوات يمنية في عسير

نفذت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم الاثنين، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة اقتحموا عدداً من مواقع قوات الرئيس هادي غرب مجازة في عسير، وكبدوها قتلى وجرحى.

وأشارت إلى أن مسلحي "أنصار الله" قنصوا 5 جنود من قوات هادي في مجازة، واستهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات لها قبالة منفذ علب الحدودي الدولي.

© AP Photo / Hasan Jamali الرئيس هادي يؤكد قرب انتهاء آخر معارك اليمن وتحقيق الانتصار

وفي قطاع نجران، نصب مقاتلو " أنصار الله " كميناً بعبوات ناسفة لقوات تابعة للرئيس هادي خلف خطوطها الأمامية في موقع الطلعة، حسب القناة.

في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن مقاتلي الجماعة قنصوا جندياً سعودياً في موقع بجل بقطاع جيزان.

وتأتي العملية عقب ساعات من استهداف جندي سعودي آخر بعملية قنص مماثلة في جبل قيس بجيزان.

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت عبر قناتها "المسيرة"، في وقت سابق اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ من طراز "بدر-1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي غرب نجران.

مشيرةً إلى أن عملية القصف تمت بعد رصد دقيق للمعسكر المستهدف، وأنها أحدثت أضراراً كبيرة فيه.