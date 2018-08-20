"أنصار الله" تقتحم مواقع لقوات يمنية في عسير

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مسلحي الجماعة اقتحموا عدداً من مواقع قوات الرئيس هادي غرب مجازة في عسير، وكبدوها قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن مسلحي "أنصار الله" قنصوا 5 جنود من قوات هادي في مجازة، واستهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات لها قبالة منفذ علب الحدودي الدولي.
في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن مقاتلي الجماعة قنصوا جندياً سعودياً في موقع بجل بقطاع جيزان.
وتأتي العملية عقب ساعات من استهداف جندي سعودي آخر بعملية قنص مماثلة في جبل قيس بجيزان.
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت عبر قناتها "المسيرة"، في وقت سابق اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ من طراز "بدر-1" على معسكر مستحدث للجيش السعودي غرب نجران.
مشيرةً إلى أن عملية القصف تمت بعد رصد دقيق للمعسكر المستهدف، وأنها أحدثت أضراراً كبيرة فيه.
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