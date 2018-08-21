رسائل من ملوك ورؤساء الدول العربية لشعوبهم في عيد الأضحى

هنأ عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية، عبر حساباتهم الرسمية على موقع "تويتر" للتغريدات، شعوبهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء.

وغرد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على تويتر": "نشكر الله على تلك الأيام المباركة وندعوه أن ننعم جميعنا بالأمان والخير والبركة، كل عام والجميع بألف خير".

نشكر الله على تلك الايام المباركة و ندعوه ان ننعم جميعنا بالامان والخير والبركة، كل عام والجميع بألف خير. pic.twitter.com/G8C7ZYvold — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 20, 2018

كما هنأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأردنيين بحلول عيد الأضحى بهذه الكلمات: "تقبل الله طاعاتنا، وحفظ وطننا، ورحم شهداءنا الأبرار. كل عام والأردن أكثر عزة ومنعة، والأردنيون أكثر تلاحما وتآخيا. أضحى مبارك".

تقبل الله طاعاتنا، وحفظ وطننا، ورحم شهداءنا الأبرار. كل عام والأردن أكثر عزة ومنعة، والأردنيون أكثر تلاحما وتآخيا. أضحى مبارك — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 20, 2018

​بينما هنأ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان ونائبه وكل الحكام العرب وشعب الإمارات بحلول العيد، قائلا: "نهنىء رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بعيد الأضحي المبارك.. سائلين الله تعالى أن يعيده على وطن السعادة بالخير والبركات ومزيد من الازدهار".

نهنىء رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بعيد الأضحي المبارك.. سائلين الله تعالى أن يعيده على وطن السعادة بالخير والبركات ومزيد من الازدهار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 20, 2018

قيادة #الإمارات تتبادل التهاني بـ #عيد_الأضحى المبارك و #شعب_الإمارات والمقيمين فيها يبادلونها مشاعر الحب والعرفان والاعتزاز بما تحقق في #وطن_السعادة والخير دولة الإمارات في ظل قيادة راعي مسيرتها #خليفة#وام pic.twitter.com/HKXAYilxd5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 21, 2018

​​وغرد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "أبارك للجميع في دولة قطر مواطنين ومقيمين عيد الأضحى المبارك سائلا الله القبول ولوطننا الغالي المزيد من الرفعة والتقدم. كما أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي أدعو الله فيها أن يعم السلام والرخاء منطقتنا والعالم أجمع.

أبارك للجميع في دولة قطر مواطنين ومقيمين عيد الأضحى المبارك سائلا الله القبول ولوطننا الغالي المزيد من الرفعة والتقدم.

كما أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي أدعو الله فيها أن يعم السلام والرخاء منطقتنا والعالم أجمع. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 20, 2018

​ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

ويحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الأضحى.